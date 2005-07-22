Bianca - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 177
43 Min.Folge vom 22.07.2005Ab 6
Bianca versucht, Sofia die Angst vor dem Abschied von Oliver zu nehmen. Am Abend vor Sofias Abreise, auf der Abschiedsparty, sind Heiko und Sofia kurz alleine. Sie küssen sich, und Heiko fleht sie mit Tränen in den Augen an, doch nicht fortzugehen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises