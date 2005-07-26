Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 12Folge 14vom 26.07.2005
43 Min.Folge vom 26.07.2005Ab 6

Bianca kommt ihrem Versprechen nach, sich um Oliver zu kümmern und bringt ihm Lebensmittel. Pascal versucht Alexander einzureden, dass er sich aus der Bank zurückziehen sollte, doch Alexander wehrt sich dagegen, schon in den Ruhestand zu gehen.

