Bianca - Wege zum Glück

Folge 172

TelenovelaStaffel 12Folge 7vom 11.07.2005
43 Min.Folge vom 11.07.2005Ab 6

Bianca ist froh, in der Beziehung mit Eddie einen Rückhalt zu finden, doch insgeheim glaubt sie, dass es für alle das Beste wäre, wenn Oliver wieder zurück käme. Alexander weigert sich, nach seinem Kollaps einen Arzt aufzusuchen.

Telenovela
