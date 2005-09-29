Bianca - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 221
43 Min.Folge vom 29.09.2005Ab 6
Bianca und Oliver nähern sich langsam und zärtlich wieder an, die alte Vertrautheit zwischen ihnen kehrt zurück. Denise hilft inzwischen Eddie über seinen Liebeskummer hinweg, doch ihre freundschaftliche Zuwendung endet in einem innigen Kuss.
