Bianca - Wege zum Glück

Folge 218

Staffel 15Folge 8vom 26.09.2005
Folge 8: Folge 218

43 Min.Folge vom 26.09.2005Ab 6

Bianca macht sich Sorgen, weil sie fühlt, dass Eddie versucht, sich selbst über seine Trauer hinweg zu täuschen. Heiko kann seine Wut immer noch kaum zügeln. Er macht Bianca Vorwürfe und hält ihr vor, dass sie mit Oliver den falschen Mann heiraten wird.

