Bianca - Wege zum Glück
Folge 12: Folge 222
43 Min.Folge vom 30.09.2005Ab 6
Biancas Hochzeitsvorbereitungen gehen in die letzte Phase - Bianca wird von all ihren Freundinnen zum Brautausstatter begleitet und die Suche nach dem richtigen Brautkleid beginnt. Pascal und Katy verfolgen weiter ihren Plan, die Wellinghoffs bei der Hochzeit zu vernichten.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises