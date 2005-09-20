Bianca - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 215
42 Min.Folge vom 20.09.2005Ab 6
Bianca sucht verzweifelt nach Eddie, denn nun weiß sie, warum er die ganze Zeit so merkwürdig zu ihr war. Pascal und Katy sinnen auf Rache, und sie schmieden in ihrem Versteck Pläne, um die Familie Wellinghoff endgültig zu zerstören.
