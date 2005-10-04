Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 223

Telenovela Staffel 15 Folge 13 vom 04.10.2005
43 Min. Folge vom 04.10.2005 Ab 6

Bianca erinnert sich am Tag ihrer Hochzeit an ihren langen Weg zum Glück. Währenddessen unternehmen Katy und Pascal einen letzten verzweifelten Versuch, nicht nur Biancas Glück, sondern die ganze Familie zu zerstören.

