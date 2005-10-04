Bianca - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 223
43 Min.Folge vom 04.10.2005Ab 6
Bianca erinnert sich am Tag ihrer Hochzeit an ihren langen Weg zum Glück. Währenddessen unternehmen Katy und Pascal einen letzten verzweifelten Versuch, nicht nur Biancas Glück, sondern die ganze Familie zu zerstören.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises