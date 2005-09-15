Zum Inhalt springenBarrierefrei
TelenovelaStaffel 15Folge 2vom 15.09.2005
Bianca stellt Katy wegen des Mordes an ihrem Vater zur Rede und entlockt ihr ein Geständnis. Oliver versichert Eddie, dass er sich trotz seiner Liebe zu Bianca nie zwischen ihn und Bianca stellen würde.

