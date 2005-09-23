Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 217
43 Min.Folge vom 23.09.2005Ab 6
Bianca und Oliver sehen sich am Ziel ihrer sehnlichsten Wünsche - und doch scheinen sie ihr Glück noch nicht begreifen zu können. Auch Pascal erfährt von der anstehenden Heirat von Bianca und Oliver. Zusammen mit Katy schmiedet Pascal nun einen teuflischen Plan, um die Wellinghoffs bei der Hochzeitsfeier endgültig zu vernichten.
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises