Bianca - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 029
43 Min.Folge vom 08.12.2004Ab 6
Die Nachricht über Judiths Schwangerschaft verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Alexander ist so stolz auf seinen Sohn, dass er ihm doch den ersehnten eigenen Geschäftsbereich in der Bank überlässt. Oliver fügt sich in sein Schicksal: Das erste Mal nach ihrer Rückkehr schläft er wieder mit Judith. Auch Sofia sehnt sich nach körperlicher Nähe und lädt Sven auf ihr Zimmer ein.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises