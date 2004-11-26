Zum Inhalt springenBarrierefrei
Oliver inszeniert für Bianca ihr eigenes Venedig auf dem See. Das Ruderboot ist die Gondel, er der Gondoliere und auch das venezianische Picknick ist mit an Bord. Verliebt sinken sie sich in die Arme. Zur selben Zeit stattet auch Katy einen Picknickkorb mit kulinarischen Köstlichkeiten aus. Für den Nachtisch packt sie Ursulas Medizin ein, die in hoher Dosis tödlich ist. Katy überrascht Viktor mit der Henkersmahlzeit in seinem schäbigen Hotelzimmer. In einer unbeobachteten Minute kippt sie ihm den ganzen Flakon Medizin in sein Wodkaglas. Viktor jedoch durchschaut Katys tödliches Spiel und vertauscht heimlich die Gläser.

