Folge 017

TelenovelaStaffel 2Folge 2vom 22.11.2004
Folge 2: Folge 017

42 Min.Folge vom 22.11.2004Ab 6

Bianca wacht glücklich auf und wähnt Oliver neben sich. Der jedoch hat sich nachts heimlich aus der Wohnung geschlichen. Oliver weiht Matthias ein, dass Bianca im Gefängnis saß. Matthias glaubt, dass Bianca nur ein Strohfeuer ist und rät Oliver, bei Judith zu bleiben. Derweil ist Alexander verärgert darüber, dass Oliver die "Solar-Trust-Aktien" gekauft hat, ohne ihn zu informieren. Oliver geht Bianca aus dem Weg. Er ist sich nicht mehr sicher, ob es ein Fehler war, sich auf sie einzulassen und bittet sie, ihm Zeit zu gewähren. Bianca, die nicht ahnt, dass Oliver um ihre Vergangenheit weiß, gesteht ihm aus freien Stücken, dass sie im Gefängnis saß.

Telenovela
