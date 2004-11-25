Bianca - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 020
Oliver und Bianca müssen ihre geplante Reise nach Venedig wegen Judiths verfrühter Rückkehr absagen. Oliver tröstet Bianca: Aufgeschoben sei nicht aufgehoben. Die Nachricht von Judiths baldiger Rückkehr verbreitet sich auf Gut Wellinghoff wie ein Lauffeuer. Erste Vorbereitungen werden getroffen, um Judith einen freudigen Empfang zu bereiten. Unterdessen nutzt Alexander die Abwesenheit Olivers im Büro aus, um die "Solar-Trust-Aktien" wieder zu verkaufen. Als Oliver von dem Geschäft seines Vaters erfährt, kommt es zu einem heftigen Streit zwischen den beiden. Sofia, nach wie vor heimlich in Sven verliebt, freut sich darauf, gemeinsam mit ihm und Denise am Abend auszugehen. Doch als sie die beiden im Gartenhaus sucht, muss sie mit ansehen, wie Sven und Denise miteinander schlafen.
