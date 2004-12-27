Bianca - Wege zum Glück
Folge 11: Folge 041
Katy und Alexander haben leidenschaftlichen Sex miteinander. Maren schöpft Verdacht und beschimpft Alexander, er habe mit Katy eine Affäre. Ariane bekommt den Streit der beiden mit. Unterdessen verbringen Eddie, Denise und Sven einen lustigen Abend in Eddies Wohnung. Eddie zeigt seinen Freunden alte Familienfotos von sich und Georg, der damals noch lange Haare und Lederhosen trug. Als Georg davon erfährt, weist er Eddie barsch zurecht. Auch Sofia ist wütend, als sie von dem feucht-fröhlichen Abend ihrer Freunde bei Eddie erfährt. Sie fühlt sich ausgeschlossen und glaubt, dass niemand etwas mit ihr zu tun haben möchte. Bianca sorgt sich um Ursulas Gesundheitszustand. Oliver bietet ihr seine Unterstützung an.
