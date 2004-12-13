Bianca - Wege zum Glück
Folge 2: Folge 032
Bianca gibt Oliver die Perlenohrringe zurück und das Symbol ihrer Liebe, den blauen Stein. Sie rät ihm, sein Leben mit Judith nicht auf einer Lüge aufzubauen. Währenddessen erklärt Sven Sofia, dass er nicht mit ihr schlafen wollte, weil er nicht in sie verliebt ist. Sofia reagiert zuerst beleidigt, einigt sich aber dann mit Sven darauf, dass sie Freunde bleiben. Abends überraschen Biancas Kollegen und die Familie Wellinghoff sie mit einem Abschiedsfest. Sven singt ein für Bianca gedichtetes Lied, Georg hält eine Rede. Als Judith Bianca ein persönliches Abschiedsgeschenk überreicht ist Bianca so gerührt, dass sie Judith beinahe ihre Liebe zu Oliver gesteht.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick