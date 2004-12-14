Bianca - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 033
Katy hofft, dass Bianca bald einen neuen Job findet, damit sie nicht alleine für die Miete aufkommen muss. Bianca durchforstet die Zeitungen nach Stellenangeboten, erhält aber schon am Telefon eine Absage nach der anderen. Oliver nimmt sich einen Tag frei, um mehr Zeit mit Judith verbringen zu können, muss aber unentwegt an Bianca denken. Unterdessen arrangiert Denise ein Blind-Date zwischen Eddie und der Gogo-Tänzerin Helga. Die wirft sich so aufreizend und hemmungslos an den schüchternen Eddie heran, dass er peinlich berührt die Flucht ergreift! Während eines Stadtbummels läuft Bianca zufällig Oliver und Judith über den Weg. Die Begegnung schmerzt Bianca so sehr, dass sie Hals über Kopf die Entscheidung trifft, in eine andere Stadt zu ziehen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick