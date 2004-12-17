Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca - Wege zum Glück
Folge 036
17.12.2004
Bianca und Oliver beschließen, dass Bianca ihre Arbeit auf Gut Wellinghoff wieder aufnimmt. Matthias wirft Oliver vor, nur an sich selbst zu denken, und auch Ursula rät Bianca von der Entscheidung ab. Biancas Kollegen hingegen und die Wellinghoffs freuen sich über ihre Rückkehr. Judith versucht Bianca als Freundin zu gewinnen und präsentiert ihr neuestes Geschenk von Oliver: die Perlenohrringe, die Oliver einst Bianca zum Geschenk gemacht hatte. Inzwischen erhält Katy die Genehmigung, während Arianes Geschäftsreise an ihrem Schreibtisch zu arbeiten. Gezielt durchstöbert sie Arianes private Unterlagen und findet, wonach sie sucht: die Einladungskarte zum Empfang des Verbandes Privater Banken.

