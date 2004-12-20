Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 037
43 Min.Folge vom 20.12.2004Ab 6
Katy begleitet Alexander auf den Empfang Privater Banken und sieht verführerisch aus in dem teuren Cocktailkleid, das sie sich auf Alexanders Rechnung gekauft hat.
Weitere Folgen in Staffel 3
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Bianca - Wege zum Glück
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3-8, Season 11-12, Season 14-15: 2005 ZDF Enterprises & © Season 1, Season 3: 2004 ZDF Enterprises