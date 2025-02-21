Big Brother - Die Countdown-Show 2025Jetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 1: Big Brother - Die Countdown-Show 2025
50 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12
"Big Brother" macht sich auf die Suche nach den Reality-Stars von morgen. Wir nehmen die zwölf künftigen Bewohner:innen ganz genau unter die Lupe. In Interviews kommen einige selbst zu Wort und erzählen schon einmal vorab ihre Haltung zum großen Experiment. Sie berichten, wie es ihnen geht und welche Strategien sie für den Container bereithalten. Außerdem: Welche Neuerungen hält der große Bruder bereit?
