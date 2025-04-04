Glamouröse Preisverleihung, intime Männer-Krankheit und ein neuer ExitJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 30: Glamouröse Preisverleihung, intime Männer-Krankheit und ein neuer Exit
49 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Willkommen beim „Big Brother Trash-Award 2025“! Die Bewohnerinnen und Bewohner werfen sich für die glanzvolle Preisverleihung in Schale. Wer gewinnt in Kategorien wie „Größte Spaßbremse“ und „Größtes Klatschmaul“? Außerdem klärt Dino über eine „Volkskrankheit bei Männern“ auf und teilt seine schmerzhaften und intimen Erinnerungen. Und der nächste Auszug aus dem Container steht auch schon wieder an ...
Big Brother - Die Show
Genre:Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen