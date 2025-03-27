Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verhängnisvolles Ranking und verführerische Angebote

sixxStaffel 1Folge 24vom 27.03.2025
Folge 24: Verhängnisvolles Ranking und verführerische Angebote

48 Min.Folge vom 27.03.2025Ab 12

Die Horror-Woche im Container geht weiter: An Tag 31 müssen die Bewohner sich einem knallharten Ranking unterziehen und zeigen, was sie wirklich voneinander denken. Container-Chef Marcel bekommt von Big Brother zudem ein verführerisches Angebot.

