Big Brother - Die Show

Paar-Sport mit Körperkontakt, Sex-Talk und zwei Abschiede

sixxStaffel 1Folge 31vom 07.04.2025
Folge 31: Paar-Sport mit Körperkontakt, Sex-Talk und zwei Abschiede

49 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12

Bei der sportlichen Aufgabe des Tages sind die teilnehmenden Paare körperlich eng verbunden ... Und: Neben Promi-Gast Jenny Elvers muss sich noch jemand von "Big Brother" verabschieden. Für den Exit nominiert sind Saskia und Julia. Wen wollen die Zuschauer:innen in der Finalwoche weiterhin sehen?

sixx
