Nikotin-Entzug, Kostüm-Koller und ein Luxus-Wunsch

sixxStaffel 1Folge 25vom 28.03.2025
49 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12

Qualmfrei im Container: Als Strafe für das Rauchen außerhalb des Raucherbereichs müssen alle Zigaretten abgegeben werden. Und Julia leidet immer mehr unter dem Gemeinschafts-Kostüm mit Nadiem. Doch immerhin darf sich die WG einen Luxus zurückwünschen: Nikotin, Matratzen, warmes Wasser oder Essen – wofür entscheiden sich die Bewohner:innen?

sixx
