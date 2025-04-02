Zum Inhalt springenBarrierefrei
Verwirrung bei der Aufgabe der Woche und ein überraschender Exit

sixxStaffel 1Folge 28vom 02.04.2025
48 Min.Folge vom 02.04.2025Ab 12

Jede Menge Schafe sorgen für jede Menge Fragen - die Aufgabe der Woche hat es mal wieder in sich! Und: Nach der ungewollten Kohl-Diät in der Horror-Woche dürfen Tanja und Nadiem den nächsten Wocheneinkauf übernehmen. Doch nicht alle sind mit dem Ergebnis zufrieden ... Außerdem steht schon heute ein unerwarteter Exit an.

