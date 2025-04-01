Zum Inhalt springenBarrierefrei
Feucht-fröhlicher Aprilscherz und Jenny Elvers als neuer Promi-Gast

sixxStaffel 1Folge 27vom 01.04.2025
Folge 27: Feucht-fröhlicher Aprilscherz und Jenny Elvers als neuer Promi-Gast

49 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12

Sie gewann 2013 die erste Staffel „Promi Big Brother“, jetzt zieht Schauspielerin Jenny Elvers als Promi-Gast in den „Big Brother“-Container und steht in dieser Woche den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem hat "Big Brother" natürlich auch einen Aprilscherz auf Lager ...

