Heiße Dance-Moves und Emmys Nominierungs-Änderungen

sixxStaffel 1Folge 10vom 07.03.2025
45 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12

Die Nominierungs-Karten werden noch einmal neu gemischt: Promi-Gast Emmy Russ hat die ganz besondere Ehre, einen Bewohner von der Exit-Liste zu streichen und durch einen anderen Bewohner zu ersetzen. Einen Flirt-Favoriten hat Emmy im Container schon gefunden: Sie schwärmt von Nadiem und führt ein tiefgründiges Gespräch mit ihm. Außerdem: Beim Flaschendrehen präsentiert Stefan eine unerwartet heiße Tanz-Einlage.

