Big Brother - Die Show

Ulrikes Rache, eine heikle Wochenaufgabe und eine neue Mitbewohnerin

sixxStaffel 1Folge 13vom 12.03.2025
Ulrikes Rache, eine heikle Wochenaufgabe und eine neue Mitbewohnerin

49 Min.Folge vom 12.03.2025Ab 12

Nach dem nächtlichen Streich der Männer folgt Ulrikes Rache gleich am nächsten Morgen ... Bei der neuen Wochenaufgabe sind Ausdauer und starke Arme gefragt. Und es kommt Nachschub für die "Big Brother"-WG: „OnlyFans“-Model Corinna zieht live als neue Bewohnerin in den Container ein!

