Wer muss seinen Koffer abgeben und wen schützt Cosimo?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 15: Wer muss seinen Koffer abgeben und wen schützt Cosimo?
48 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12
Die Bewohner sind genervt von der Aufgabe der Woche, die allen in den Knochen steckt. Umso größer ist die Erleichterung, als der Job endlich beendet ist. Doch für das Verlierer-Team heißt es: Koffer packen und abgeben! Eine andere besondere Aufgabe wartet auf den „Checker vom Neckar“ Cosimo Citiolo. Er darf einen Bewohner von der Nominierungs-Liste streichen. Für wen entscheidet er sich?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother - Die Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen