Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Big Brother - Die Show

Wer muss seinen Koffer abgeben und wen schützt Cosimo?

sixxStaffel 1Folge 15vom 14.03.2025
Wer muss seinen Koffer abgeben und wen schützt Cosimo?

Wer muss seinen Koffer abgeben und wen schützt Cosimo?Jetzt kostenlos streamen

Big Brother - Die Show

Folge 15: Wer muss seinen Koffer abgeben und wen schützt Cosimo?

48 Min.Folge vom 14.03.2025Ab 12

Die Bewohner sind genervt von der Aufgabe der Woche, die allen in den Knochen steckt. Umso größer ist die Erleichterung, als der Job endlich beendet ist. Doch für das Verlierer-Team heißt es: Koffer packen und abgeben! Eine andere besondere Aufgabe wartet auf den „Checker vom Neckar“ Cosimo Citiolo. Er darf einen Bewohner von der Nominierungs-Liste streichen. Für wen entscheidet er sich?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother - Die Show
sixx
Big Brother - Die Show

Big Brother - Die Show

Alle 1 Staffeln und Folgen