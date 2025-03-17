Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cosimos Strip-Kurs und der nächste Auszug aus dem Container

sixxStaffel 1Folge 16vom 17.03.2025
48 Min.Folge vom 17.03.2025Ab 12

Der "Checker vom Neckar" Cosimo Citiolo wird zum Lehrer und unterrichtet die Container-Bewohnerinnen im Strippen - eine der Damen ist besonders talentiert ... Außerdem steht der nächste Exit an. Nominiert sind Iris, Mariama, Nadiem, Julia und Stefan. Wer muss "Big Brother" verlassen?

