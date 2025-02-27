Tag 3: Neuer Einzug und die erste Team-HerausforderungJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 4: Tag 3: Neuer Einzug und die erste Team-Herausforderung
45 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Die Bewohner:innen erwartet die erste Aufgabe im Team-Modus. Während sich die Gewinner einen Vorteil erarbeiten, erwartet das Verlierer-Team eine bittere Konsequenz. Für eine große Überraschung sorgt aber auch der Einzug der neuen Bewohnerin Julia.
