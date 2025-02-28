Tag 4: Party-Stimmung und ein Überraschungs-GastJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 5: Tag 4: Party-Stimmung und ein Überraschungs-Gast
45 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12
Jubiläums-Party im Container! "Big Brother" feiert seinen 25. Geburtstag - und zwar mit einem prominenten Überraschungs-Gast: "Big Brother"-Legende Alex Jolig kommt zu Besuch.
