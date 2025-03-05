Krach im Container und zwei neue MitbewohnerJetzt kostenlos streamen
Big Brother - Die Show
Folge 8: Krach im Container und zwei neue Mitbewohner
45 Min.Folge vom 05.03.2025Ab 12
"Ich bin V.I.P.! Und du bist normal." Promi-Gast Emmy Russ mischt den Container auf. Zwischen ihr und Julia kracht es gewaltig ... Und es gibt gleich zwei bekannte Neuzugänge: Marcel und Ulf, die bereits in früheren Staffeln "Big Brother"-Erfahrungen gesammelt haben, ziehen im Container ein.
Genre:Unterhaltung, Talk, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen