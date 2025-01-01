Big Brother
Folge 1: Der Einzug der Bewohner
147 Min.Ab 12
14.000 Bewerber! Auch 20 Jahre nach der ersten Staffel zieht "Big Brother" die Menschen in seinen Bann. Wer sind die 14 Menschen, die sich der totalen Überwachung stellen? Welche Bereiche und Herausforderungen erwarten die Bewohner?
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen