Pat hetzt bei der Karnevalsparty gegen Mareike
Big Brother
Folge 11: Pat hetzt bei der Karnevalsparty gegen Mareike
42 Min.Ab 12
Der Karneval macht auch vor "Big Brother" nicht Halt! Doch die Party im Blockhaus sorgt für jede Menge Zoff. Zwischen Michelle und Mac verhärten sich die Fronten. Derweil will Pat die anderen Bewohner dazu bringen, sich von Mareike zu distanzieren.
