Big Brother
Folge 38: Die Nerven liegen blank und Menowin schmeißt hin
45 Min.Ab 12
Die neue Woche beginnt nicht gut für die "Big Brother"-Bewohner: Rebecca ist enttäuscht und traurig, auf der Nominierungsliste zu stehen, Cedric ist sauer auf Pat, weil ihm eine erneute Chance auf den Umzug ins Glashaus verwehrt wurde und Menowin hält aufgrund der Corona-Krise die Sorge um seine Familie nicht mehr aus und geht.
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
© Endemol Shine Germany GmbH
