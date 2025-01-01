Philipps Geheimnis wird gelüftetJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 41: Philipps Geheimnis wird gelüftet
46 Min.Ab 12
Philipps Nerven liegen blank: Romana stellt ihm eine Aufgabe, die er unmöglich schaffen kann. Nun kommt etwas ans Licht, das er bisher verschwiegen hat. Außerdem: Glashaus vs. Blockhaus! Die Bewohner treten bei der "Cinderella"-Challenge mit einem lustigen Theaterstück und einem kreativen Poetry Slam gegeneinander an.
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen