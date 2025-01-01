Harte Worte: Philipp will seine Zeit nicht mit Michelle verschwendenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 56: Harte Worte: Philipp will seine Zeit nicht mit Michelle verschwenden
48 Min.Ab 12
Das verpatzte Wiedersehen zwischen Philipp und Michelle scheint weitreichende Folgen zu haben, denn die Luft ist raus zwischen den einstigen Turteltauben. Philipp stellt klar, dass er auf Michelles Spielchen keine Lust mehr hat und nur noch ernste Absichten hat mit einer Frau, die auch die Mutter seiner Kinder werden soll.
