Big Brother

Tageszusammenfassung 32: Wilde Knutschereien und intime Geständnisse

Staffel 2024Folge 33vom 05.04.2024
Tageszusammenfassung 32: Wilde Knutschereien und intime Geständnisse

Folge 33: Tageszusammenfassung 32: Wilde Knutschereien und intime Geständnisse

32 Min.Folge vom 05.04.2024Ab 12

Mehr als vier Wochen Leben im Container sind an den Bewohner:innen nicht spurlos vorbeigegangen - auch im zwischenmenschlichen Bereich. Nachdem sie "Big Brother" ihre besten Kusstechniken demonstriert haben, beginnt ein Sextalk vom Feinsten.

Alle Staffeln im Überblick

