Tageszusammenfassung 93: Lovetalk und Tipps von Janine Pink und Sascha SirtlJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 94: Tageszusammenfassung 93: Lovetalk und Tipps von Janine Pink und Sascha Sirtl
32 Min.Folge vom 05.06.2024Ab 12
Big Brother überrascht die sechs Finalistinnen und Finalisten und lädt zwei seiner Legenden zur VIP-Grill-Party in den Container ein: Janine Pink und Sascha Sirtl. Die Freude über den Besuch ist riesig: Nach einer Containerführung fühlt Janine Pink Frauke und Maja auf den Zahn. Es geht natürlich um Männer, das Hin und Her mit Marcus und den aktuellen Zoff mit Christian. Auch Sascha Sirtl gibt den Bewohnerinnen und Bewohnern Tipps, schließlich lebte der 46-Jährige 365 Tage bei "Big Brother".
Weitere Folgen in Staffel 2024
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen