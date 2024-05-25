Tageszusammenfassung 82: Zickenalarm und hässliche WahrheitenJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 83: Tageszusammenfassung 82: Zickenalarm und hässliche Wahrheiten
32 Min.Folge vom 25.05.2024Ab 12
Kindergarten oder einfach nur Nikotin-Entzug? Benedikt und Maja zoffen sich wegen nichts. Big Brother hat ein Einsehen - und statt mieser Stimmung qualmt es endlich wieder richtig vor dem Container. Ein echter Tiefschlag trifft später Mateo.
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen