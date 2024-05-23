Tageszusammenfassung 80: Beziehungskrise bei Maja und ChristianJetzt kostenlos streamen
Folge 81: Tageszusammenfassung 80: Beziehungskrise bei Maja und Christian
32 Min.Folge vom 23.05.2024Ab 12
Während der bestrafende Adventskalender auch am zweiten Tag für Unruhe sorgt, kippt beim Container-Pärchen Maja und Christian plötzlich die Stimmung. Mit jedem Wort verhärten sich die Fronten - von Weihnachtsstimmung keine Spur.
