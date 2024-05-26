Tageszusammenfassung 83: Trennung bei Maja und ChristianJetzt kostenlos streamen
32 Min.Folge vom 26.05.2024Ab 12
Schock für Maja und Christian: Das Container-Pärchen geht getrennte Wege. Was ist passiert? Hinter dem nächsten Türchen des fiesen "Big Brother"-Adventskalenders verbirgt sich die Bestrafung für weitere Regelverstöße der Container-WG. Weil die Bewohner:innen tagsüber das ein oder andere Nickerchen gehalten haben, müssen Maja und Christian nun die Konsequenzen tragen. "Ihr dürft euch ab sofort nicht mehr im selben Raum aufhalten." Noch ein letzter Kuss - dann ist Schluss mit Kuscheln.
