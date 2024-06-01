Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 90: Tageszusammenfassung 89: Putzalarm und eine richtig schöne Überraschung

32 Min.Folge vom 01.06.2024Ab 12

Der Container soll fürs Finale wieder richtig blitzblank sauber werden und Big Brother verdonnert die Bewohner:innen zum Putzen. Frauke hasst es einfach - aber immerhin gibt es auch noch eine richtig schöne Überraschung.

