Tageszusammenfassung 92: Einzug ins Finale mit Party und AnsageJetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 93: Tageszusammenfassung 92: Einzug ins Finale mit Party und Ansage
32 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 12
Big Brother spendiert den sechs letzten Container-Bewohner:innen eine fette Party. Gemeinsam wird auf den Einzug ins Finale angestoßen. Die Party läuft, die Stimmung ist bestens. Nur Marcus hat Redebedarf und nimmt sich Mateo zur Brust: "Weißt du, wo ich so richtig abgefuckt war?"
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen