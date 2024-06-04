Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother

Staffel 2024Folge 93vom 04.06.2024
32 Min.Folge vom 04.06.2024Ab 12

Big Brother spendiert den sechs letzten Container-Bewohner:innen eine fette Party. Gemeinsam wird auf den Einzug ins Finale angestoßen. Die Party läuft, die Stimmung ist bestens. Nur Marcus hat Redebedarf und nimmt sich Mateo zur Brust: "Weißt du, wo ich so richtig abgefuckt war?"

