Big Brother

Tageszusammenfassung 94: Entrümpeln, motzen, lästern

Staffel 2024Folge 95vom 06.06.2024
Tageszusammenfassung 94: Entrümpeln, motzen, lästern

Tageszusammenfassung 94: Entrümpeln, motzen, lästernJetzt kostenlos streamen

Big Brother

Folge 95: Tageszusammenfassung 94: Entrümpeln, motzen, lästern

32 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12

Die Bewohner:innen entrümpeln das Lager des großen Bruders. Als Marcus an einem Punkt nicht weiterkommt, fängt er an heftig zu motzen. Das kommt nicht gut an: "Er meckert ja ständig rum, aber das schon seit Tag eins!", bringt es Mateo auf den Punkt. Den ganzen Tag über gibt es für die sechs Finalist:innen immer neue Herausforderungen. Erschöpft liegen Marcus und Frauke am Abend im Bett. Doch zu müde, um über Mateo herzuziehen, sind sie nicht. Sein ständiges Selbstmitleid nervt beide.

Weitere Folgen in Staffel 2024

Alle Staffeln im Überblick

Big Brother
Big Brother

Big Brother

Alle 3 Staffeln und Folgen