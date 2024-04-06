Tageszusammenfassung 33: Ein (un-)ruhiges Wochenende?Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 34: Tageszusammenfassung 33: Ein (un-)ruhiges Wochenende?
32 Min.Folge vom 06.04.2024Ab 12
Die letzte Zeit im Container bei "Big Brother" 2024 war stürmisch. Streit, leidenschaftliche Liebe und unvorhergesehene Exits haben die Bewohner:innen erschüttert. Die Nerven sind strapaziert. Trotzdem sind noch einige Themen im Container ungeklärt geblieben. Können sie nach den mentalen Achterbahnfahrten nun zusammen ein entspanntes Wochenende verbringen oder heizen neue Konflikte die Stimmung im Container erneut an? Das erfährst du in der Tageszusammenfassung.
Genre:Unterhaltung, Reality, Dokumentation
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
