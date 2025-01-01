Zum Inhalt springenBarrierefrei
Big Brother live - Muss ER den Container verlassen?

Big Brother live - Muss ER den Container verlassen?

Folge 36: Big Brother live - Muss ER den Container verlassen?

46 Min.Ab 12

Vergangenen Montag hat Kevin das goldene Ei gefunden, das Big Brother im Container versteckt hat. Dieses verleiht ihm nun große Macht: Er muss entscheiden, auf wen er am ehesten im Container verzichten kann. Im Sprechzimmer trifft er seine Wahl: "Ich merke, dass er hinter meinem Rücken sehr viel über mich redet und das ist nicht im positiven Sinne." Ist "Big Brother" für diesen Bewohner vorbei?

