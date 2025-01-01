Folge 1: 453.229.400 Euro verschwendet!Jetzt kostenlos streamen
Folge 1: Folge 1: 453.229.400 Euro verschwendet!
63 Min.
Der KAV mit 272.636.000 Euro verschwendetem Steuergeld der größte Patient der Stadt Wien, deutsche Nachbarn, die sich bei den Zulaufstrecken zum Brenner Basistunnel um 10 Jahre verrechnen und damit 108.000.000 Euro auf der Strecke liegen bleiben, eine kaiserliche Vision, die uns Österreicher umgerechnet 180.000.000 Euro gekostet hat und noch viele weitere, vor allem unglaublich teure Fälle.
